"Ситуация выправляется": Хабиров рассказал о заболеваемости коронавирусом в Башкирии

04 июн 2021 | 09:17

Накануне, 3 июня, глава Башкирии Радий Хабиров высказался о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в республике. Об этом он рассказал в интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.



«Ситуация санитарно-эпидемиологическая, она у нас выправляется. У нас спокойная ситуация. Назову некоторые цифры. В среднем от 80 до 90 человек каждый день болеют. Такая цифра на протяжении уже двух месяцев. Она упала со 120 примерно, где-то в этом объеме», - сообщил руководитель республики.







Он также подчеркнул, что большинство медучреждений, перепрофилированных под ковид-госпитали, сейчас работают в штатном режиме.



Ранее Радий Хабиров прокомментировал страшное ДТП в Мечетлинском районе.





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