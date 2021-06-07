Глава Башкирии запретил платить деньги за плохой капремонт домов

07 июн 2021 | 11:08

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики 7 июня попросил и.о. главы минЖКХ региона Ирину Голованову не выплачивать деньги подрядчикам, которые делают плохой капитальный ремонт в многоквартирных домах.



Он отметил, что в таком случае нужно не принимать работу и держать данную позицию, даже если подрядчики пойдут в суд.







«Ну а там, если где люди не поняли, я буду привлекать правоохранительные органы, чтобы порядок в этой связи был наведён», - подытожил руководитель региона.



Ранее сообщалось, какие подъезды будут отремонтированы в текущем году в республике.





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