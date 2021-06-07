Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Глава Башкирии запретил платить деньги за плохой капремонт домов

Глава Башкирии запретил платить деньги за плохой капремонт домов

Глава Башкирии запретил платить деньги за плохой капремонт домов

07 июн 2021 | 11:08

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики 7 июня попросил и.о. главы минЖКХ региона Ирину Голованову не выплачивать деньги подрядчикам, которые делают плохой капитальный ремонт в многоквартирных домах. 

Он отметил, что в таком случае нужно не принимать работу и держать данную позицию, даже если подрядчики пойдут в суд. 

«Ну а там, если где люди не поняли, я буду привлекать правоохранительные органы, чтобы порядок в этой связи был наведён», - подытожил руководитель региона. 

Ранее сообщалось, какие подъезды будут отремонтированы в текущем году в республике. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: