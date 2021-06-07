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Глава Башкирии разрешил проводить массовые мероприятия

Глава Башкирии разрешил проводить массовые мероприятия

07 июн 2021 | 14:05

Радий Хабиров разрешил проводить массовые мероприятия в Башкирии. Он заявил об этом сегодня, 7 июня, на совещании в правительстве, комментируя предстоящие празднования Дня города в Уфе, Дня России и дня рождения Салавата Юлаева.

При этом глава региона отметил, что необходимо контролировать ситуацию с коронавирусом.

— Уфа готовит большие праздничные мероприятия, санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет нам их проводить. Но каждый раз нужно консультироваться с Роспотребнадзором, — сказал глава региона.

Как сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин, в республике планируют на 10% сократить коечный фонд в инфекционных госпиталях. По его данным, всего с момента начала эпидемии ковидом заболели 38 834 человека. Сейчас на стационарном лечении находятся 163 человека, из них 10 — на интенсивной терапии, 2 человека — на ИВЛ.

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Источник: ufa1.ru

Теги: Хабиров Радий Фаритович Коронавирус в Башкирии
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