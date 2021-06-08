Александр Булушев назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
08 июн 2021 | 12:07
Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова министром транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан назначен Александр Булушев.
Справка:
Булушев Александр Владимирович родился 16 сентября 1967 года в селе Кыштовка Новосибирской области. Окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «менеджмент организации».
Трудовую деятельность начал в 1984 году лаборантом кафедры автоматизации и механизации машиностроительного производства Уфимского авиационного института.
В 1988–1990 годах – технический работник средней школы № 18 г. Уфы.
В 1991–1994 годах – директор Научно-внедренческого предприятия «Бриг».
В 1994–1997 годах – заместитель директора ТОО «Фирма «ЛАНС».
В 1997–2000 годах – заместитель директора ООО «Альтис».
В 2000–2002 годах – начальник отдела снабжения ЗАО «Промышленная Компания «Глобус».
В 2002–2005 годах – коммерческий директор ЗАО «Винком».
В 2005–2010 годах – директор ООО «Винкоминвест».
В 2012–2021 годах – директор ООО «Промгеосырье».
В 2019–2021 годах – индивидуальный предприниматель.
В 2011–2021 годах – заместитель директора ООО «БитумОйл».