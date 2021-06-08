Александр Булушев назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

08 июн 2021 | 12:07

Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова министром транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан назначен Александр Булушев.



Справка:

Булушев Александр Владимирович родился 16 сентября 1967 года в селе Кыштовка Новосибирской области. Окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «менеджмент организации».







Трудовую деятельность начал в 1984 году лаборантом кафедры автоматизации и механизации машиностроительного производства Уфимского авиационного института.



В 1988–1990 годах – технический работник средней школы № 18 г. Уфы.



В 1991–1994 годах – директор Научно-внедренческого предприятия «Бриг».



В 1994–1997 годах – заместитель директора ТОО «Фирма «ЛАНС».



В 1997–2000 годах – заместитель директора ООО «Альтис».



В 2000–2002 годах – начальник отдела снабжения ЗАО «Промышленная Компания «Глобус».



В 2002–2005 годах – коммерческий директор ЗАО «Винком».

В 2005–2010 годах – директор ООО «Винкоминвест».



В 2012–2021 годах – директор ООО «Промгеосырье».



В 2019–2021 годах – индивидуальный предприниматель.



В 2011–2021 годах – заместитель директора ООО «БитумОйл».





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