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Александр Булушев назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Александр Булушев назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

08 июн 2021 | 12:07

Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова министром транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан назначен Александр Булушев.

Справка:
Булушев Александр Владимирович родился 16 сентября 1967 года в селе Кыштовка Новосибирской области. Окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «менеджмент организации».

Трудовую деятельность начал в 1984 году лаборантом кафедры автоматизации и механизации машиностроительного производства Уфимского авиационного института.

В 1988–1990 годах – технический работник средней школы № 18 г. Уфы.

В 1991–1994 годах – директор Научно-внедренческого предприятия «Бриг».

В 1994–1997 годах – заместитель директора ТОО «Фирма «ЛАНС».

В 1997–2000 годах – заместитель директора ООО «Альтис».

В 2000–2002 годах – начальник отдела снабжения ЗАО «Промышленная Компания «Глобус».

В 2002–2005 годах – коммерческий директор ЗАО «Винком».

В 2005–2010 годах – директор ООО «Винкоминвест».

В 2012–2021 годах – директор ООО «Промгеосырье».

В 2019–2021 годах – индивидуальный предприниматель.

В 2011–2021 годах – заместитель директора ООО «БитумОйл».

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Источник: gtrk.tv

Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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