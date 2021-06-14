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В Башкирии депутаты попросили чиновников правительства отменить массовые мероприятия

В Башкирии депутаты попросили чиновников правительства отменить массовые мероприятия

14:32, 14 июн 2021

Депутаты ЛДПР в Башкирии написали письмо в республиканское правительство с просьбой отменить массовые мероприятия. Об этом стало известно накануне, 13 июня, на официальном сайте партии.

— В Башкирии разрешено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий с участием большого числа жителей. Между тем в стране наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки на фоне подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также выявления новых штаммов коронавируса. Количество пиковых значений достигло уровня 2020 года, — считают депутаты.

Кроме этого, они думают, что ограничения проведения массовых мероприятий на территории республики позволят не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки в республике, снизят рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и сохранят бюджетные средства, которые могут быть направлены на борьбу с вирусной инфекцией и социальную поддержку жителей.

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Источник: ufa1.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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