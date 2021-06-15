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Глава Башкирии подвел итоги проекта «Атайсал – малая родина»

Глава Башкирии подвел итоги проекта «Атайсал – малая родина»

11:28, 15 июн 2021

В социальных сетях Радий Хабиров подвел промежуточные итоги проекта, который призван сделать Башкирию лучше.

По словам главы республики, за 3 месяца в рамках проекта «Атайсал – малая родина» поступило 377 заявок, 56 из которых – реализовали. Абсолютный рекордсмен – Аскинский район, откуда пришли 22 заявки. Следом идут неравнодушные жители Гафурийского района с 20 предложениями, замыкает тройку – Балтачевский. Что касается городов, то здесь в топе Уфа и Нефтекамск, которые делят первое место, Салават, Агидель.

Чаще всего жители Башкирии предлагают привести в порядок родники и колодцы, установить обелиски и памятники, благоустроить дворы и детские площадки. Некоторые хотят провести мероприятия, например, концерты или сабантуи. Из крупных проектов – приобретение машины скорой помощи, автомобиля для дома культуры. Кроме того, как отметил Радий Хабиров, к проекту подключились уроженцы Башкирии, проживающие за границей. Глава республики отметил деятельность Ильсура Набиуллина. Меценат строит и ремонтирует мечети, помогает облагораживать обелиски, а также купил автомобиль детям из села Воскресенского, чтобы они могли ездить на выступления и экскурсии.

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Источник: proural.info
Фото: ataisal.ru

Теги: Хабиров Радий Фаритович
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