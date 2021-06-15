Алана Марзаева назначили и.о. министра ЖКХ Башкирии

12:16, 15 июн 2021

Алан Марзаев назначен первым заместителем министра ЖКХ Башкирии и будет исполнять обязанности министра. Об этом во вторник на оперативном совещании в Правительстве республики объявил Радий Хабиров. Ирина Голованова, которая была первым замом министра ранее, отныне будет замом министра.







«Мы решили усилить команду. Обо всем переговорили, слаженная команда сформирована. Ирина Александровна, плечо подставляйте и вместе двигайтесь. Задач на министерстве ЖКХ у нас очень много», — пояснил Глава республики.



Напомним, ранее Алан Марзаев был министром транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, затем помощником Главы Башкортостана.

Ранее сообщалось о том, что Александр Булушев назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram