Глава Башкирии: «У нас есть основания переживать»

12:26, 15 июн 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве РБ сообщил о том, что ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции в России ухудшается.







— По статистике заболеваемости пошел рост, — сказал Глава РБ. — Ряд регионов, в частности, Москва и Санкт-Петербург, объявили выходные дни. У нас есть основания переживать. Мы провели много массовых мероприятий, ослабили контроль над соблюдением масочного режима.

Радий Хабиров сообщил, что в четверг на заседании оперативного штаба пройдет обсуждение того, какие меры необходимо принять, чтобы волна коронавируса не долетела до Башкирии. Ведь впереди ряд массовых мероприятий.3 июня состоится открытие Фольклориады, приедут представители разных стран. Далее пройдет WorldSkills b чемпионат по борьбе. Радий Хабиров подчеркнул, что нельзя расслабляться.





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