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В Башкирии рассмотрят законопроект о продлении возраста молодежи до 35 лет

В Башкирии рассмотрят законопроект о продлении возраста молодежи до 35 лет

17:35, 16 июн 2021

В Башкирии депутаты разработали законопроект о молодежной политике. Согласно ему, возрастные рамки данной категории населения будут сдвинуты на пять лет. Об этом сегодня, 16 июня, сообщили в пресс-службе Государственного Собрания – Курултая РБ.

По словам спикера Константина Толкачева, молодежью в республике станут считаться люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. При этом они смогут воспользоваться специальными мерами господдержки.

«Численность молодых людей увеличится на 344 тысячи человек и превысит 1 млн 100 тысяч человек, что составляет около 28% населения республики. По данному показателю Башкортостан является самым молодым регионом Приволжского федерального округа», — сообщил Константин Толкачев.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Госдумы приняли окончательное решение об отмене требования подтверждать прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО. ГИБДД, автостраховщики и Банк России поддержали это решение.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay

Теги: Уфа
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