В Башкирии рассмотрят законопроект о продлении возраста молодежи до 35 лет
17:35, 16 июн 2021
В Башкирии депутаты разработали законопроект о молодежной политике. Согласно ему, возрастные рамки данной категории населения будут сдвинуты на пять лет. Об этом сегодня, 16 июня, сообщили в пресс-службе Государственного Собрания – Курултая РБ.
По словам спикера Константина Толкачева, молодежью в республике станут считаться люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. При этом они смогут воспользоваться специальными мерами господдержки.
«Численность молодых людей увеличится на 344 тысячи человек и превысит 1 млн 100 тысяч человек, что составляет около 28% населения республики. По данному показателю Башкортостан является самым молодым регионом Приволжского федерального округа», — сообщил Константин Толкачев.