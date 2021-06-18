Почему Хабиров не носит медицинскую маску: в администрации дали ответ
09:07, 18 июн 2021
Начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская ответила на вопрос жителя Башкирии о том, почему глава региона Радий Хабиров не носит маску. Об этом она рассказала в прямом эфире телеканала «БСТ».
«Согласно пункту указа при осуществлении трудовой деятельности носить маски не требуется в случае препятствии ее рабочей деятельности. Но неоднократно сообщалось, что Радий Фаритович делал прививку», – объяснила Прочаковская.
Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин раскрыл некоторые данные о здоровье Радия Хабирова.
«Могу открыть врачебную тайну: глава республики не только вакцинирован, но и регулярно проходит обследования, диспансеризацию. С учетом напряженного и сложного графика с выездами в другие регионы каждые 4–5 дней он проходит ПЦР-тестирование», – добавил Забелин.