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Почему Хабиров не носит медицинскую маску: в администрации дали ответ

Почему Хабиров не носит медицинскую маску: в администрации дали ответ

09:07, 18 июн 2021

Начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская ответила на вопрос жителя Башкирии о том, почему глава региона Радий Хабиров не носит маску. Об этом она рассказала в прямом эфире телеканала «БСТ».

«Согласно пункту указа при осуществлении трудовой деятельности носить маски не требуется в случае препятствии ее рабочей деятельности. Но неоднократно сообщалось, что Радий Фаритович делал прививку», – объяснила Прочаковская.

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин раскрыл некоторые данные о здоровье Радия Хабирова.


«Могу открыть врачебную тайну: глава республики не только вакцинирован, но и регулярно проходит обследования, диспансеризацию. С учетом напряженного и сложного графика с выездами в другие регионы каждые 4–5 дней он проходит ПЦР-тестирование», – добавил Забелин.
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Источник: gorobzor.ru

Теги: Хабиров Радий Фаритович Коронавирус в Башкирии
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