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Глава Башкирии поправками в указ ввел новые ограничения, из-за роста заболевших коронавирусом

Глава Башкирии поправками в указ ввел новые ограничения, из-за роста заболевших коронавирусом

14:02, 18 июн 2021

Сегодня, 18 июня, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о режиме повышенной готовности в республике.

Как сказано в документе, жителям республики рекомендуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей до 2 июля. Власти советуют не проводить время в парках, скверах и аллеях.

Новые ограничения действую в магазинах и при получении услуг в организациях и учреждениях. Жителям Башкирии имеют право отказать в обслуживании, если они не предъявят справку о прохождении вакцинации обоими или одним компонентом. Также можно предъявить справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса или тест ПЦР с отрицательным результатом. При этом последний документ действителен лишь три дня с момента сдачи теста, после чего его придется делать заново.

Эти же ограничения будут действовать с 22 июня и в культурных учреждениях. Без вышеперечисленных справок не получится посетить музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры и театры, концерты и ночные клубы, а также спортивные мероприятия.

С 29 июня данные правила вступят в силу во всех кафе и ресторанах, салонах красоты и СПА-салонах, соляриях, банях, фитнес-клубах, бассейнах, санаториях и общежитиях, а также в транспорте на междугородних маршрутах, в том числе и электричках.

Организации обязаны усилить режим дезинфекции как минимум до 25 июля.

Некоторые ограничения касаются и студентов. Теперь к очной форме обучения не будут допускаться не вакцинированные студенты. Они также могут предъявлять справки об отрицательном ПЦР.



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Источник: mkset.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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