"Наша цель - защита ответственных жителей": Хабиров об изменениях в указе о режиме повышенной готовности

15:10, 18 июн 2021

В социальных сетях Радий Хабиров прокомментировал изменения в указе о режиме повышенной готовности. Напомним, он был опубликован сегодня.







Согласно документу, с 22 июня жители республики, которые не прошли вакцинацию против COVID-19, не смогут посещать различного рода учреждения без отрицательного ПЦР-теста. Глава Башкирии заявил, что власти таким образом защищают ответственных жителей от равнодушных к пандемии граждан.

— Изменения в основном касаются вакцинации и мер безопасности с точки зрения санитарно-эпидеомологической обстановки. Все наши ограничения мы вводим с единственной целью — защитить добросовестных людей от тех, кто безответственно относится к своему здоровью. Гарантия и защита от болезни — вакцинация. Поэтому в тех местах, где приняли решение об ограничениях, — только со справкой или сертификатом о вакцинации или справкой о медотводе, — высказался Радий Хабиров.

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