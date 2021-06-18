Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

"Наша цель - защита ответственных жителей": Хабиров об изменениях в указе о режиме повышенной готовности

"Наша цель - защита ответственных жителей": Хабиров об изменениях в указе о режиме повышенной готовности

15:10, 18 июн 2021

В социальных сетях Радий Хабиров прокомментировал изменения в указе о режиме повышенной готовности. Напомним, он был опубликован сегодня.

Согласно документу, с 22 июня жители республики, которые не прошли вакцинацию против COVID-19, не смогут посещать различного рода учреждения без отрицательного ПЦР-теста. Глава Башкирии заявил, что власти таким образом защищают ответственных жителей от равнодушных к пандемии граждан.

— Изменения в основном касаются вакцинации и мер безопасности с точки зрения санитарно-эпидеомологической обстановки. Все наши ограничения мы вводим с единственной целью — защитить добросовестных людей от тех, кто безответственно относится к своему здоровью. Гарантия и защита от болезни — вакцинация. Поэтому в тех местах, где приняли решение об ограничениях, — только со справкой или сертификатом о вакцинации или справкой о медотводе, — высказался Радий Хабиров.

Читайте также:
В Минздраве Башкирии назвали противопоказания для введения вакцины от ковида 
В Башкирии к очным занятиям допустят только привитых от коронавируса студентов 
Что предпримут в Башкирии для снижения распространения коронавируса 
Можно ли самостоятельно выбрать, какой вакциной от коронавируса прививаться: ответ Минздрава Башкирии 
Почему Хабиров не носит медицинскую маску: в администрации дали ответ 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Теги: Хабиров Радий Фаритович Коронавирус в Башкирии
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: