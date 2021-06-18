"Наша цель - защита ответственных жителей": Хабиров об изменениях в указе о режиме повышенной готовности
15:10, 18 июн 2021
В социальных сетях Радий Хабиров прокомментировал изменения в указе о режиме повышенной готовности. Напомним, он был опубликован сегодня.
Согласно документу, с 22 июня жители республики, которые не прошли вакцинацию против COVID-19, не смогут посещать различного рода учреждения без отрицательного ПЦР-теста. Глава Башкирии заявил, что власти таким образом защищают ответственных жителей от равнодушных к пандемии граждан.
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