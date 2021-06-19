"Делают непривитых граждан изгоями": Сергей Миронов раскритиковал указ Главы Башкирии

13:38, 19 июн 2021

Властям регионов нужно прекратить превращать россиян в изгоев. Так лидер партии «Справедливая Россиия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов прокомментировал новость о принудительной вакцинации, введенной в Башкирии.







«Каждый начальник стремиться перещеголять другого в радикализме своих действий. <…> На данный момент всех перегнал глава Башкирии г-н Хабиров, который одним росчерком пера превратил большинство населения подведомственной территории в изгоев», — заявил Миронов. Его слова приводит пресс-служба партии. Он подчеркнул, что на все население Башкирии, если оно решит пройти вакцинацию разом, не хватит препаратов. И в итоге количество привитых будет составлять небольшую часть жителей, а не успевшие вакцинироваться окажутся на положении людей второго сорта.



Глава Башкирии Радий Хабиров ранее издал указ, который гласит, что со следующей недели в республике без прививки будет запрещено посещать музеи, театры, кино, библиотеки, концертные залы. С 29 июня кафе и рестораны вместимостью более 10 человек, салоны красоты, парикмахерские, фитнес-залы, санатории и даже студенческие общежития подпадут под это же правило. Людям, не поставившим вакцину, нельзя будет пользоваться междугородним автотранспортом.

Миронов отметил, что вакцинация сама по себе не остановит распространение вируса и не спасет от болезни, а только облегчит ее течение. Он назвал введение таких ограничений «разобщением, нагнетанием страха и истерии».





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