В Башкирии министерство молодежной политики и спорта разделили на два ведомства

10:20, 21 июн 2021

Сегодня, 21 июня, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о решение реорганизовать республиканское министерство молодежной политики и спорта, разделив его на два ведомства.







«Я хочу обозначить еще одно кадровое решение. Мы долго думали об этом вопросе, но однозначно с учетом необходимости усиления нашей государственной молодежной политики мы приняли решение реорганизовать министерство молодежной политики и спорта следующим образом – путем разделения на министерство спорта республики Башкортостан, передав ему функции реорганизованного министерства молодежной политики и спорта в сфере физической культуры и спорта. У нас Руслан Тагирович [Хабибов, прим. редакции] очень эффективно занимается этим направлением, он и продолжит заниматься этим направлением», – объявил Радий Хабиров.

По его словам, отдельно в республике будет функционировать госкомитет по молодежной политике. Исполняющим обязанности руководителя ведомства глава назначена Яна Гайдук, которая ранее работала заместителем министра молодежной политики и спорта.





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