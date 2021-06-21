Хабиров назвал мракобесием настроения людей о вакцинации

10:37, 21 июн 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 21 июня, на оперативном совещании обратился к руководителю администрации Александру Сидякину с просьбой организовать в регионе просветительскую работу, связанную с вакцинацией. Хабиров отметил, что в настоящий момент в сознании людей «самое настоящее мракобесие».







«Много раз я уже убедился в том, что в общественном сознании, в паблике преобладают мракобесные настроения. По-другому не могу их назвать. Самое настоящее мракобесие. Людям надо объяснять суть содержания того, что мы просим. Мы это делаем не для себя, мы это делаем для них в конце концов. Мы пока этот идеологический спор, сущный, содержательный, цивилизационный спор с мракобесием проигрываем. Это должно быть целенаправленно», – заявил Хабиров.

Руководитель региона поручил привлечь к работе Академию наук, весь коллектив авторитетных ученых специалистов медуниверситетов, авторитетных врачей.

«Мы должны победить вот это вот мракобесие. По-другому, я подчеркиваю, я не могу это назвать», – заключил он.

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