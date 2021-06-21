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В Правительстве Башкирии рассказали, будут ли проводиться выпускные в республике

В Правительстве Башкирии рассказали, будут ли проводиться выпускные в республике

10:42, 21 июн 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики 21 июня заявил, что в регионе не отменяется проведение выпускных вечеров. 

«Выпускные вечера мы проводим. Это важное событие, оно один раз бывает в жизни людей, наших молодых выпускников, поэтому, пожалуйста, организуйте. Каждое учреждение принимает решение о формате проведения, пожалуйста, но я просто Булата Вакиловича [Хажина], прошу директоров собрать перед этим, во-первых,  объяснить, что коронавирус не ушел, есть вот такие меры», – отметил он.

Также Хабиров поручил привлечь сотрудников МВД, чтобы в регионе в этот день соблюдалась общественная безопасность. 

Ранее Хабиров назвал мракобесием настроения людей о вакцинации. Глава Башкирии заявил о необходимости просветительской работы о вакцинации.

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Источник: gorobzor.ru

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