Глава Башкирии не исключил введения в республике обязательной вакцинации от коронавируса

10:48, 21 июн 2021

Глава Башкортостана не исключил введения обязательной вакцинации населения от COVID-19.







«Уже в десятках регионов страны объявлена обязательная вакцинация. На данный момент в нашей республике ни по одному показателю такой необходимости нет. Моя личная позиция — я очень не хотел бы объявлять обязательную вакцинацию. Потому что это все-таки во многом личное дело человека. Но если обязательства нас заставят, мы можем пойти и на это. Но пока этого нет, и, надеюсь, в ближайшей перспективе не будет», — заявил Радий Хабиров.

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