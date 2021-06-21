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Глава Башкирии не исключил введения в республике обязательной вакцинации от коронавируса

Глава Башкирии не исключил введения в республике обязательной вакцинации от коронавируса

10:48, 21 июн 2021

Глава Башкортостана не исключил введения обязательной вакцинации населения от COVID-19.

«Уже в десятках регионов страны объявлена обязательная вакцинация. На данный момент в нашей республике ни по одному показателю такой необходимости нет. Моя личная позиция — я очень не хотел бы объявлять обязательную вакцинацию. Потому что это все-таки во многом личное дело человека. Но если обязательства нас заставят, мы можем пойти и на это. Но пока этого нет, и, надеюсь, в ближайшей перспективе не будет», — заявил Радий Хабиров.

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Источник: gtrk.tv

Теги: Хабиров Радий Фаритович
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