Хабиров потребовал вакцинировать 60% госслужащих

11:00, 21 июн 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве обратился к чиновникам, которые игнорируют вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что до 25 июня должны быть вакцинированы 30% госслужащих, а ко 2 июля показатель должен вырасти до 60%.







«Я не очень, честно говоря, представляю, как сотрудники администрации главы республики, которые с утра до вечера убеждают людей вакцинироваться, сами не вакцинируются. Как они могут людей убеждать? Точно так же члены правительства, точно так же все министры – каждый из вас этим занимается. Это значит у вас кадровая работа, коллеги, поставлена не надлежащим способом, вы стали набирать людей, которые не понимают сути и содержания государственной службы», - сказал глава.

Напомним, ранее Глава Башкирии не исключил введения в республике обязательной вакцинации от коронавируса.





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