Правительство России: ревакцинация россиян неизбежна, а тестирование не будет бесплатным

18:10, 21 июн 2021

У каждого человека разная динамика формирования и сохранения антител к коронавирусу, но ревакцинация в любом случае неизбежна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.







«Персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но ревакцинация является неизбежной для тех, кто хочет обезопасить себя, близких и окружающих», — сообщил Песков во время конференц-колла. Представитель Кремля отметил, что Путин постоянно получает доклады по обстановке с коронавирусом в России.

Также Песков согласился, что платные тесты на наличие антител к COVID — недешевые. При этом тестировать граждан бесплатно не планируется, добавил он. «Разговоров о том чтобы было бесплатно не ведется, мне неизвестно об этом. Но такова реальность, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие», — сказал он.





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