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В Башкирии уволился чиновник уфимской мэрии

В Башкирии уволился чиновник уфимской мэрии

19:24, 21 июн 2021

Замглавы администрации Уфы Николай Фадеев сообщил о своей отставке. Об этом 21 июня он заявил на своей странице в социальной сети.

По его словам, 21 июня является последним его днем в администрации г. Уфы.

«Интересная, насыщенная и многогранная работа оставила добрый след в моей истории. В принятии решений и рутинной работе всегда оставался верным принципу «внимание к деталям во всем». Именной этого от своей команды требовал наш мэр Ульфат Мансурович», — сообщил он.
Он отметил, что рассчитывает на то, что команда администрации столицы Башкирии не даст «утонуть» его начинаниям и юбилей города будет отмечен с гордостью.


«Хочу поблагодарить своих уважаемых коллег за совместную конструктивную работу и истинную любовь к своему городу. Главы районов города и их коллективы, вы настоящие! Мало кому из горожан доводилось видеть, как Вы болеете за свои районы и как отстаиваете позицию жителей своих районов», — сообщил он, отметив, что все в жизни даётся и делается вовремя.
О своем новом месте работы Фадеев на сообщил.

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Источник: regnum.ru
Фото: с личной страницы Николая Фадеева

Теги: Уфа
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