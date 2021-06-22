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Пресс-секретарь президента РФ признал неминуемую дискриминацию россиян без прививки от COVID

Пресс-секретарь президента РФ признал неминуемую дискриминацию россиян без прививки от COVID

14:51, 22 июн 2021

В России наступит дискриминация тех, кто не поставил вакцину от коронавируса, так как эти люди будут представлять угрозу для окружающих. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Дискриминация [непривитых от COVID] неминуемо наступит — люди без иммунитета не смогут работать на всех участках — это будет представлять угрозу для окружающих», — заявил Песков. Он отметил, что люди без иммунитета, полученного от перенесения COVID или прививки, оказываются в менее выгодном положении, чем те, кто имеет иммунитет.

При этом представитель Кремля отметил, что прививка — не главное, самое важное — это иммунизация. Он добавил, что в Европе принимается не только факт прививки, но и наличие иммунитета.

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Источник: ura.news

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