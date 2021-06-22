Глава Башкирии рассказал, почему назначил Алана Марзаева на должность министра ЖКХ республики

17:49, 22 июн 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, зачем рекомендовал на должность министра ЖКХ республики Алана Марзаева. Пояснение руководитель региона дал 22 июня во время заседания регионального совета по правам человека.







Там обсуждалась проблема высоких начислений за отопление, с которой столкнулись жители республики в минувший зимний период. По словам Хабирова, Марзаев призван «раскрыть сложные финансовые схемы», чтобы решить вопрос с платежами за тепло.

– Я почему, собственно, рекомендовал вас в МинЖКХ – потому что там нужно раскрывать сложные финансовые схемы. С вашим опытом налоговика, я думаю, это будет эффективно, – обратился глава Башкирии к министру.

Алан Марзаев проработал в налоговых и финансово-ревизионных органах около 17 лет – сначала в Северной Осетии, затем в Московской области. В 2019 году чиновник переехал в Башкирию: возглавлял местное Управление дорожного хозяйства и министерство транспорта. В 2021 году оставил должность главы Минтранса и несколько месяцев проработал помощником Хабирова. На прошлой неделе Марзаева назначили и.о. министра ЖКХ.





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