В Уфе издали указ, согласно которому к 1 июля должны быть привиты все учителя и воспитатели
19:09, 22 июн 2021
На сайте уфимской администрации опубликован документ, согласно которому в столице намерены привить всех работников муниципальных учреждений. По плану два компонента вакцины до начала учебного года должны получить все учителя и воспитатели.
Как следует из указа, получить прививку должны все 100 процентов работников муниципальных образовательных учреждений уже к 1 июля. Также привитыми должны быть все члены избирательных комиссий и участники переписи населения.
Ранее сообщалось о том, что в России предложили ввести компенсацию за осложнения от вакцины.
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