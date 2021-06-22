В Уфе издали указ, согласно которому к 1 июля должны быть привиты все учителя и воспитатели

19:09, 22 июн 2021

На сайте уфимской администрации опубликован документ, согласно которому в столице намерены привить всех работников муниципальных учреждений. По плану два компонента вакцины до начала учебного года должны получить все учителя и воспитатели.







Как следует из указа, получить прививку должны все 100 процентов работников муниципальных образовательных учреждений уже к 1 июля. Также привитыми должны быть все члены избирательных комиссий и участники переписи населения.



Ранее сообщалось о том, что в России предложили ввести компенсацию за осложнения от вакцины.

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