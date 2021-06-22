Радию Хабирову не понравилась критика в адрес чиновников правительства республики
20:10, 22 июн 2021
Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал не критиковать «огульно» всех чиновников, среди которых есть люди, которые, по его словам, «допоздна сидят работают». Так он отреагировал на доклад члена СПЧ Альмиры Жуковой о проблеме выделения жилья для детей-сирот на заседании совета 22 июня.
Общественница обозначила проблему о том, что квартиры сиротам выделяют по месту прописки, из-за чего они часто в полученном жилье не живут, поскольку учатся или работают в другом месте. Только по ее оценкам, в регионе пустует минимум 250 таких домов. Жукова сообщила, что разработала целую «программу» по выходу из сложившейся ситуации, но не может «заставить собраться» чиновников. В ходе дискусиии она предложила Хабирову проанализировать работу какого-нибудь министерства. Результаты, по ее предположениям, удивят главу региона.
Хабиров заявил также, что с республиканскими чиновниками, он прошел «год тяжелейшей работы», когда они вместе «людей спасали».