Радию Хабирову не понравилась критика в адрес чиновников правительства республики

20:10, 22 июн 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал не критиковать «огульно» всех чиновников, среди которых есть люди, которые, по его словам, «допоздна сидят работают». Так он отреагировал на доклад члена СПЧ Альмиры Жуковой о проблеме выделения жилья для детей-сирот на заседании совета 22 июня.







Общественница обозначила проблему о том, что квартиры сиротам выделяют по месту прописки, из-за чего они часто в полученном жилье не живут, поскольку учатся или работают в другом месте. Только по ее оценкам, в регионе пустует минимум 250 таких домов. Жукова сообщила, что разработала целую «программу» по выходу из сложившейся ситуации, но не может «заставить собраться» чиновников. В ходе дискусиии она предложила Хабирову проанализировать работу какого-нибудь министерства. Результаты, по ее предположениям, удивят главу региона.

«Чиновники есть, они делают свою работу, допоздна работают сидят, – заявил в ответ Хабиров. – И если каждый будет приходить со стороны и учить их, что делать – мы так страну погубим. В этой ситуации надо выдохнуть. Потому что очень часто там начинаешь копаться – правды уже не найдешь… Я здесь в некотором смысле представляю армию чиновников, и когда вы огульно говорите, что они все лентяи, то, конечно, я с вами не соглашусь».

Хабиров заявил также, что с республиканскими чиновниками, он прошел «год тяжелейшей работы», когда они вместе «людей спасали».

«Дети тоже разные бывают. Я сам лично вручал ключи сиротам, которые подходили обнимали и целовали меня. И глав (районов - прим.ред.) целовали. Вы прекращайте все представлять в таком ключе! Взяли манеру – все чиновники плохие! Я с этим не согласен!» – заявил он.





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