Глава Башкирии Радий Хабиров вакцинировался в третий раз
09:39, 23 июн 2021
Глава Башкирии Радий Хабиров во время обсуждения хода вакцинации с общественниками заявил, что сделал третью прививку от COVID-19.
На заседании Совета по правам человека при Главе республики Радий Хабиров отметил, что в связи с пандемией было принято много решений, которые касались прав человека. Решения были продиктованы необходимостью, как и вакцинация.
Руководитель региона напомнил, что ряд субъектов Федерации проводят обязательную вакцинацию. По его мнению, в Башкирии эти меры являют преждевременными, хоть и необходимо увеличить темпы прививочной кампании, чтобы уменьшить нагрузку на здравоохранение.
Председатель Совета по правам человека при Главе республики Владимир Барабаш отметил, что в решениях руководства региона по защите жителей, сделавших прививку и соблюдающих санитарные правила, нет нарушений конституционных норм.