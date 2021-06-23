Глава Башкирии Радий Хабиров вакцинировался в третий раз

09:39, 23 июн 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров во время обсуждения хода вакцинации с общественниками заявил, что сделал третью прививку от COVID-19.







На заседании Совета по правам человека при Главе республики Радий Хабиров отметил, что в связи с пандемией было принято много решений, которые касались прав человека. Решения были продиктованы необходимостью, как и вакцинация.



Руководитель региона напомнил, что ряд субъектов Федерации проводят обязательную вакцинацию. По его мнению, в Башкирии эти меры являют преждевременными, хоть и необходимо увеличить темпы прививочной кампании, чтобы уменьшить нагрузку на здравоохранение.

— Я сам недавно сделал третью прививку для увеличения количества антител в организме, — сказал Радий Хабиров и поделился хорошей новостью. — Могу сказать, что люди нас услышали. Только за понедельник в республике ежедневное число тех, кто привился, выросло в шесть раз!

Глава Башкирии добавил, что сейчас решаются вопросы увеличения поставок вакцин, открытия новых прививочных пунктов и оптимизируется график их работы.

Председатель Совета по правам человека при Главе республики Владимир Барабаш отметил, что в решениях руководства региона по защите жителей, сделавших прививку и соблюдающих санитарные правила, нет нарушений конституционных норм.

— На кону — человеческие жизни. Речь как раз идет об общественной безопасности и защите прав человека, — подчеркнул он.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: сайт Главы РБ