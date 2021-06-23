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Глава Башкирии рассказал, что сделал бы, если бы в Белый дом ворвалась толпа людей

Глава Башкирии рассказал, что сделал бы, если бы в Белый дом ворвалась толпа людей

09:45, 23 июн 2021

На очередном заседании Совета по правам человека при главе Башкирии Радий Хабиров отрицательно высказался о несанкционированных митингах, прошедших в Уфе минувшей зимой. Комментируя те события, он заявил, что протестующие своими действиями грубо нарушают все существующие законы.

- Они выходят на проезжие улицы, приходят в места, где разрешено и не разрешено (проводить митинги – Ред.), они очень враждебно ведут себя по отношению к правоохранительным структурам. Я говорю не про Россию или Москву, а про то, что сам видел из своего кабинета в Белом доме, - вспоминает Радий Хабиров.

Также, по словам главы Башкирии, в тот день, во время несанкционированного митинга, «появились определенные деятели», которые повели толпу к Белому дому.


- Я сижу и думаю: а я то что сделал? Сижу у себя в кабинете, работаю. […] По сути, были призывы атаковать органы государственной власти республики. Вопрос то не во мне, я-то на улицу выйду. Я очень физически развитый человек, сам себя защищу. А вот трогать основы государства – нельзя, - подчеркнул глава Башкирии.
Ранее Радий Хабиров сообщил, что вакцинировался в третий раз.

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Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Хабиров Радий Фаритович
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