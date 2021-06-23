В Курултае Башкирии вакцинацию от коронавируса прошли 38 депутатов из 100

10:40, 23 июн 2021

Сегодня, 23 июня, состоялось 35-е заседание Государственного собрания – Курултая РБ 6 созыва. В начале встречи председатель Заксобрания Константин Толкачев напомнил о том, что в республике активно идет прививочная кампания против COVID-19. Он рассказал, как распространяется коронавирус именно в Госсобрании – Курултае РБ.







По словам Константина Толкачева, по данным на 22 июня инфицировались COVID-19 58 депутатов из 107. 38 членов Заксобрания прошли вакцинацию. Еще у 6 депутатов имеется медицинский отвод, который подтверждает наличие противопоказаний к проведению процедуры.

— Важно наращивать темпы вакцинации. Коллеги, вы все ведете приемы граждан, активно общаетесь с жителями, участвуете в мероприятиях. Это вопрос вашей безопасности. Еще раз призываю тех, кто не привился, принять участие в вакцинации, — сказал Константин Толкачев.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что вакцинировался в третий раз.





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