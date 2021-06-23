Хабиров запретил проводить личные приемы граждан в органах местного самоуправления без справки о вакцинации

22:06, 23 июн 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 23 июня, снова внес изменения в указ о повышенной готовности. Решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса.







Согласно новым изменениям, жители республики с 29 июня смогут посещать закрытые заведения общепита только при наличии справки о прохождении вакцинации или же документа, который бы подтверждал о наличии противопоказаний к вакцине. Также будут приниматься результаты отрицательного ПЦР-анализа. Такое же требование, следует из документа, будет распространяться, на заведения, где более 50 посадочных мест.



Руководители госорганов и органов местного самоуправления будут проводить личные приемы лишь тех жителей, у которых есть один из указанных выше документов.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что вакцинировался в третий раз.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram