Кто не хочет прививаться, может просто поменять работу: заявление Кремля
14:57, 24 июн 2021
В Кремле заявили, что вакцинация от коронавируса в России остается добровольной. Тот, кто не хочет делать прививку, может просто поменять работу, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В целом вакцинация действительно остается добровольной. Если в сфере услуг работает москвич, и он принял для себя решение эту прививку не делать — он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он может искать себе работу в другом месте, которая не связана с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки».
Ранее сообщалось о том, что в России отказавшихся от вакцинации лишат зарплаты и отпуска.
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