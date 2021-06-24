Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Депутаты Башкирии "включили заднюю" после критики законопроекта

Депутаты Башкирии "включили заднюю" после критики законопроекта

17:59, 24 июн 2021

Депутаты Курултая Башкирии предложили оставить решение об ограничении скорости электросамокатов за муниципалитетами. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа сегодня, 24 июня.

— Работа над законопроектом будет продолжена, — прокомментировал инициативу председатель парламента Константин Толкачев. — Возможно, в законе не стоит прописывать конкретные скоростные ограничения, это право можно делегировать муниципалитетам. Регулировать скоростной режим на уровне отдельных городов и районов с учетом имеющейся инфраструктуры и интенсивности движения, возможно, более эффективно. Исходя из такой детальной карты кикшеринговые компании смогут изменить настройки самокатов, и их скорость на определенных участках будет снижаться автоматически.

Напомним, башкирский парламент разработал законопроект с ограничениями по использованию электросамокатов. Законодатели предлагают запретить ездить на электросамокатах в населенных пунктах со скоростью выше 10 километров в час и наложить ограничение на их использование для детей до 14 лет 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Теги: Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: