Депутаты Башкирии "включили заднюю" после критики законопроекта

17:59, 24 июн 2021

Депутаты Курултая Башкирии предложили оставить решение об ограничении скорости электросамокатов за муниципалитетами. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа сегодня, 24 июня.







— Работа над законопроектом будет продолжена, — прокомментировал инициативу председатель парламента Константин Толкачев. — Возможно, в законе не стоит прописывать конкретные скоростные ограничения, это право можно делегировать муниципалитетам. Регулировать скоростной режим на уровне отдельных городов и районов с учетом имеющейся инфраструктуры и интенсивности движения, возможно, более эффективно. Исходя из такой детальной карты кикшеринговые компании смогут изменить настройки самокатов, и их скорость на определенных участках будет снижаться автоматически.

Напомним, башкирский парламент разработал законопроект с ограничениями по использованию электросамокатов. Законодатели предлагают запретить ездить на электросамокатах в населенных пунктах со скоростью выше 10 километров в час и наложить ограничение на их использование для детей до 14 лет





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