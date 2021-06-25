Радий Хабиров перенес ковидные ограничения с 29 июня на 5 июля

17:43, 25 июн 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о переносе ввода ограничительных мер, которые должны были вступить в силу 29 июня. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.







По его словам, данное решение связано с нехваткой вакцины в республике.

— Сейчас сложилась такая ситуация, что в республике вакцина заканчивается, во многих районах ее уже нет. Сегодня в 21:00 приходит трансфер с 54 600 дозами вакцины, послезавтра ждем еще 35 тысяч. Мы активно работаем с оперативным штабом Правительства России, чтобы наладить бесперебойную поставку, — объяснил Хабиров.

Новые ограничения вступят в силу 5 июля, а не 29 июня, как планировалось ранее.

Напомним, 18 июня Радий Хабиров подписал указ о режиме повышенной готовности в республике. Согласно документу, жители республики смогут посещать общественные места, включая кафе и рестораны, салоны красоты и СПА-салоны, солярии, бани, фитнес-клубы, бассейны, санатории и общежития, а также пользоваться транспортом на междугородних маршрутах, только после предъявления сертификата о вакцинации или справки о наличии антител.





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