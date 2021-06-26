В Башкортостане вновь обновили указ о режиме повышенной готовности

10:39, 26 июн 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.







Так, согласно документу, переносятся сроки введения следующего этапа антиковидных ограничений. Теперь не с 29 июня, а с 5 июля посетить заведения общепита (работающие в закрытых помещениях и имеющие 50 и более посадочных мест), салоны красоты, косметические и СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны и санаторно-курортные организации смогут граждане, имеющие справки или сертификаты о прохождении вакцинации, в том числе первым компонентом, справки о наличии противопоказаний к вакцинации, либо справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР.



Точно такие же условия поставлены студентам, желающим заселиться в студенческие общежития, и гражданам, которые собираются ехать на междугородних пассажирских маршрутах в автобусах или на поезде «Орлан».

Также в указе говорится о том, что прием документов, необходимых для поступления в вузы и колледжи, а также проведение вступительных испытаний и рассмотрение апелляций разрешается проводить в очной форме при строгом соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора.





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