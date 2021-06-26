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Чиновник из Башкирии призвал ученых не поддаваться мракобесию и вакцинироваться

Чиновник из Башкирии призвал ученых не поддаваться мракобесию и вакцинироваться

13:47, 26 июн 2021

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин призвал ученых и студентов привиться от коронавируса и тем самым показать личный пример жителям региона, «потому что наука и мракобесие – несовместимые понятия». Об этом чиновник сказал на заседании «Час науки».

– Глава Башкирии Радий Хабиров ставит задачу привить как можно больше жителей, чтобы выработать коллективный иммунитет, защитить себя и своих близких. Как показывает практика, это самый эффективный способ защиты от коронавируса, – отметил Сидякин. – Учёные, студенты и молодёжь как раз должны показывать личный пример. Потому что наука и мракобесие – несовместимые понятия.

По словам чиновника, башкирские университеты в грядущем учебном году примут на бюджетные места более 13 тысяч первокурсников. Сидякин добавил, что вузам республики необходимо бороться за лучшие умы – в том числе и из других регионов.

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Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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