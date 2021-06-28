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Глава Башкирии Хабиров: "У тех, кто не вакцинирован будет больше появляться невозможностей"

Глава Башкирии Хабиров: "У тех, кто не вакцинирован будет больше появляться невозможностей"

13:07, 28 июн 2021

В ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров высказался о возможных новых ограничениях для тех, кто не вакцинировался от коронавируса. Глава республики подчеркнул, что в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в регионе не является критичной, а значит, нет оснований вводить обязательную вакцинацию и новые ограничительные меры по деятельности предприятий.

- Но нам всем надо ясно понимать, что все больше будет появляться невозможностей, для тех, кто не будет вакцинирован. Это жизнь у нас сейчас такая, - подчеркнул Хабиров, поблагодарив всех жителей республики, кто привился от ковида, и призвав остальных последовать их примеру.

Также Радий Хабиров уточнил, что второй этап ограничений, который должен был действовать в Башкирии с 29 июня, перенесен на 5 июля. Напомним, что без справки о вакцинации (включая 1 этап), результата ПЦР-теста на антитела или справки о медотводе будет запрещен в ход в крупные кафе и рестораны, спортзалы, кинотеатры, библиотеки и др.

Ранее Хабиров заявил о невозможности завоза коронавируса во время Фольклориады.

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Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии Хабиров Радий Фаритович
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