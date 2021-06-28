Принудительную вакцинацию в России сравнили с пенсионной реформой

20:36, 28 июн 2021

Принудительная вакцинация — это еще одна пенсионная реформа. Такое мнение высказал политолог и член партии «Справедливая Россия» Николай Стариков.







«Принудительная вакцинация — это еще одна пенсионная реформа по своим разрушительным последствиям, по связи народа и власти. И мы сейчас не обсуждаем, надо или не надо делать прививку. Человек это, вроде как, должен сам решать. Вы либо ему объясните, почему он должен это сделать, чтобы ему было понятно. Либо примите законодательный акт, что он обязан это сделать», — заявил Стариков. Видео опубликовано на его youtube-канале. Он заявил, что россияне не понимают, зачем нужно ставить прививки от коронавируса.

По словам Старикова, информация о вакцинации все еще противоречивая. Он отметил, что Россия запретила полеты в Турцию из-за распространения коронавируса. «Одновременно с разговорами о том, что всех надо вакцинировать и делать это в обязательном порядке я с удивлением читаю, что Россия возобновляет авиарейсы в Турцию. Если у нас происходит вспышка, мы должны закрывать авиасообщение и отказываться от проведения матчей футбольного чемпионата», — отметил он.





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