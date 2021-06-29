Правительство РФ планирует защитить россиян от роста цен на продукты

09:54, 29 июн 2021

Правительство РФ разрабатывает систему защиты от роста мировых цен на продукты, черные и цветные металлы, а также удобрения. Если стоимость товаров в мире начнет преодолевать «красную линию», в силу вступят определенные механизмы реагирования. Модели системы уже готовы и дорабатываются в Правительстве. Разработку системы курирует вице-премьер Андрей Белоусов.







«Правительство создает систему защиты внутреннего рынка от роста мировых цен на целые группы товаров: продукты питания (сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинина, молоко, рыба), черные и цветные металлы, удобрения», — пишут «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к кабмину. Ответственными за подготовку защиты являются Минэкономразвития при участии Минпромторга и Минсельхоза. Окончательная концепция должна быть представлена премьеру Михаилу Мишустину до конца июля.



Отмечается, что первой частью защиты станет — регулярное прогнозирование цен на товары на мировых рынках и их действие на национальный рынок в перспективе восьми недель, а также анализ доступности категорий товаров для их потребителей. Критерии доступности сейчас находятся на этапе разработки.

Такая разработка обусловлена тем, что правительство хочет избежать неожиданных для бизнеса стабилизаций цен. Зная перспективу, на рынке появится возможность принимать меры, не переходя к запоздалому административному вмешательству.





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