Владимир Путин высказался о работодателях, угрожающих уволить без прививки

14:40, 30 июн 2021

Если у человека есть медотвод от прививки против коронавируса, требовать вакцинации работодатель не имеет права. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе «Прямой линии, трансляция которой ведется на федеральных каналах.



«Это незаконно! Если есть отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права», — сказал Путин. Россиянин пожаловался президенту на то, что его жену, работающую учителем, заставляют сделать прививку под угрозой увольнения.



Ранее Путин рассказал, какой вакциной привился.



Читайте также: Владимир Путин ответил на вопрос об обязательной вакцинации

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram