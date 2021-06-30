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Владимир Путин высказался о работодателях, угрожающих уволить без прививки

Владимир Путин высказался о работодателях, угрожающих уволить без прививки

14:40, 30 июн 2021

Если у человека есть медотвод от прививки против коронавируса, требовать вакцинации работодатель не имеет права. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе «Прямой линии, трансляция которой ведется на федеральных каналах.

«Это незаконно! Если есть отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права», — сказал Путин. Россиянин пожаловался президенту на то, что его жену, работающую учителем, заставляют сделать прививку под угрозой увольнения.

Ранее Путин рассказал, какой вакциной привился.

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Источник: ura.news

Теги: Коронавирус в Башкирии
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