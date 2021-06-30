Путин призвал россиян не жаловаться на дорожающие продукты

14:54, 30 июн 2021

Россиянам не стоит жаловаться на резкий рост цен на продукты, потому что они дорожают по всему миру и цены стали рекордными за 10 лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии».







«Мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за 10 лет», — сказал Путин во время общения с гражданами. При этом Путин признал, что овощи и фрукты производятся в России в недостаточном количестве.



Президент добавил, что правительство уже приняло необходимые меры для сдерживания рекордного роста цен, который был зафиксирован в конце 2020 — начале 2021 года. В числе них соглашения между производителями и торговыми сетями, субсидии производителям на закупку сырья, повышенные вывозные пошлины. При этом иногда такие меры принимаются несвоевременно, отметил глава государства.

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