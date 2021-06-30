Путин в ходе Прямой линии ответил на вопрос из Уфы

15:18, 30 июн 2021

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос уфимки Ирины Рачилиной во время «Прямой линии». Женщина в эфире пожаловалась на серьезную засуху в Башкирии и отметила, что из-за погодных условий погибают растения и скот. Ирина Рачилина поинтересовалась, когда работникам сферы сельского хозяйства ждать мелиорации.







«Поддержка сельского хозяйства у нас выражается достаточно серьезно – в цифре 350 млрд рублей. Есть и другие направления, например, 35 млрд на социальное развитие села будет выделяться и 70 млрд на то, чтобы возвращать земли в категорию земель сельхозназначения. Там же находится и раздел, связанный с мелиорацией – это 7 с лишним млрд рублей в год выделяем и будем выделять. Мелиорация очень важна, имея в виду и климатические изменения. Будем наращивать эти усилия», - ответил президент.

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