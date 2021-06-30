Семьи с 6-летними детьми получат единовременную выплату: Путин

15:40, 30 июн 2021

Разовые выплаты для школьников будут распространяться также на 6-летних детей, даже если они не идут в этом году в школу. Об этом заявил Владимир Путин.







«Семьи с 6-летними детьми должны получить единовременную выплату, даже если эти дети сейчас в школу не пойдут», — сказал Путин на «Прямой линии». При этом глава государства напомнил, что выплата является разовой и выделяется на подготовку детей к школе. Значит, даже если дети не пойдут в школу в этом году, эти деньги нужно потратить на эти цели через год.



Речь о выплате в 10 тысяч для родителей, которые собирают детей в школу. О ней глава государства объявил весной во время послания Федеральному собранию.

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