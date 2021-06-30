Путин разъяснил правила бесплатной газификации домов россиян
16:01, 30 июн 2021
Газификация от магистрали до домовладения по программе «последней мили» должна быть бесплатной. Об этом в ходе «Прямой линии» с россиянами заявил президент страны Владимир Путин.
«От магистральной трубы до домовладений газовая труба должна быть проложена бесплатно, внутри домовладения — за деньги собственника», — сказал глава государства. В то же время властям нужно избежать завышения цен, для чего в правительстве разрабатывается новый типовой договор по газификации частных домов.
Также Путин сказал, что садоводческие товарищества еще не входят в планы газификации «последней мили». Для начала власти хотят газифицировать населенные пункты.
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