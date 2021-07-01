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Радий Хабиров вновь перенес дату начала ковид-ограничений еще на одну неделю

Радий Хабиров вновь перенес дату начала ковид-ограничений еще на одну неделю

16:25, 01 июл 2021

В Башкирии планируют отсрочить введение ограничений на посещение мест общественного питания и сферы красоты и спорта. Об этом сообщал глава республики Радий Хабиров во время сегодняшней встречи с журналистами.

По словам руководителя Башкирии, данные меры начнет действовать не с 5 июля, как планировалось ранее, а неделей позже, с 12 июля.

«Ту норму указа, которая говорит о том, что мы с 5 июля вводим ограничения для ресторанов, мы ее передвигаем еще на неделю. Я с рестораторами общался, они очень попросили, говорят, дайте нам время просто осуществить маршрутизацию, определить ответственных лиц – кто-то же должен в ресторане этим заниматься. И предупредить свою клиентуру», - объяснил он.

Соответствующий документ о внесении поправок в указ о режиме повышенной готовности будет опубликован в ближайшие дни.

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии Хабиров Радий Фаритович
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