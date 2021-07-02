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Глава Башкирии подписал указ о переносе ковид-ограничений в республике

Глава Башкирии подписал указ о переносе ковид-ограничений в республике

21:24, 02 июл 2021

Главой республики Радием Хабировым подписан указ о повышенной готовности, сообщили в пресс-службе руководителя региона. В новой редакции документа переносятся сроки введения ограничений на посещение мест общественного питания и сферы красоты и спорта, а также на использование междугородних пассажирских перевозок.

Новая редакция документа подразумевает, что посещать закрытые заведения общепита с более 50 посадочными местами, салоны красоты, СПА и массажные салоны, сауны, бани, тренажерные залы, бассейны, оздоровительные комплексы, солярии, санатории можно только при наличии документа о прохождении вакцинации, в том числе первым компонентом, или справки о  противопоказаниях к вакцинации, или отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Такое же требование распространяется и на заселяющихся в общежития студентов. 

Аналогичные справки понадобятся и во время междугородних пассажирских перевозок, а также на пригородном поезде «Орлан».

Документы понадобятся и при посещении музеев, исключение сделают на период проведения  VI Всемирной фольклориады  с 3 по 10 июля, для Национального музея Республики Башкортостан, Республиканского музея Боевой Славы, Музея полярников имени Валериана Альбанова, Башкирского государственного художественного музея имени Михаила Нестерова, Музея археологии и этнографии Института этнологических исследований имени Раиля Кузеева УНЦ РАН.

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии Хабиров Радий Фаритович
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