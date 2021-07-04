В Кремле заявили о необходимости жестких мер по вакцинации

16:40, 04 июл 2021

Пандемия коронавируса требует от российских властей жестких мер в плане вакцинации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин».







«Ковидное время — очевидно, что эта та реальность, с которой нам придется еще жить. Это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации», — отметил Песков в программе на телеканале «Россия 1».

Ранее регионы России начали объявлять обязательную вакцинацию для сотрудников нескольких сфер деятельности, связанных с непосредственной работой с людьми. На сегодняшний день в стране подтверждено 25 142 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за период пандемии коронавирусом заразился 5 610 941 человек, из них полностью выздоровел 5 068 901. Жертвами инфекции стали 137 925 человек.





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