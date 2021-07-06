Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В Башкирии перенесли финал чемпионата WorldSkills Russia

В Башкирии перенесли финал чемпионата WorldSkills Russia

10:44, 06 июл 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил перенести финал чемпионата WorldSkills Russia. Об этом он объявил на сегодняшнем оперативном совещании в республике.

«Коллеги, на оперативном штабе федеральном мы договорились, что финал WorldSkills Russia мы переносим. В июле он не состоится. На этой неделе мы определимся, наверное [мероприятие перенесут] на конец августа», - сказал глава.

Руководитель республики также отметил, что все запланированные массовые мероприятия необходимо будет перенести на более поздний срок – этот вопрос планируют решить уже сегодня. В частности, глава добавил, что уже принято решение о переносе большого мероприятия «День семьи, любви и верности» и открытие площади в Бирске.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Теги: Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: