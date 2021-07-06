В Башкирии перенесли финал чемпионата WorldSkills Russia

10:44, 06 июл 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил перенести финал чемпионата WorldSkills Russia. Об этом он объявил на сегодняшнем оперативном совещании в республике.







«Коллеги, на оперативном штабе федеральном мы договорились, что финал WorldSkills Russia мы переносим. В июле он не состоится. На этой неделе мы определимся, наверное [мероприятие перенесут] на конец августа», - сказал глава.



Руководитель республики также отметил, что все запланированные массовые мероприятия необходимо будет перенести на более поздний срок – этот вопрос планируют решить уже сегодня. В частности, глава добавил, что уже принято решение о переносе большого мероприятия «День семьи, любви и верности» и открытие площади в Бирске.





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