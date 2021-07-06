Глава Башкирии пригрозил массовым увольнением чиновников за повторный случай возгорания мусорного полигона под Уфой

12:04, 06 июл 2021

На полигоне ТКО в Черкассах с мая по июнь произошло два возгорания, при которых резко ухудшается атмосферный воздух. Руководство предприятия по этим фактам привлекается к административной ответственности – при повторном привлечении назначается штраф в 1,5 млн рублей.







«Чем больше предприятие будет нарушать – [будут приниматься меры] вплоть до приостановки. Сейчас мы ограничились предостережением в адрес главы на предмет того, что необходимо усилить контроль над эксплуатацией полигона», – объяснил Болотов.



Глава администрации Уфы Сергей Греков отметил, что на сегодняшний день возгорания на полигоне нет. Греков выразил уверенность, что подобного больше не повторится.





«Город берет на себя ответственность – это ваш полигон, чтобы мы больше историю с запахом от полигона не слышали. Я просто предупреждаю: если еще раз загорится полигон и пойдут жалобы – все руководство МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» уходит в отставку. Не могут работать, не хотят – значит пусть идут в отставку, у нас много людей, желающих работать», – подытожил глава Башкирии Радий Хабиров.

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