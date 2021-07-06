Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии пригрозил массовым увольнением чиновников за повторный случай возгорания мусорного полигона под Уфой

Глава Башкирии пригрозил массовым увольнением чиновников за повторный случай возгорания мусорного полигона под Уфой

12:04, 06 июл 2021

На полигоне ТКО в Черкассах с мая по июнь произошло два возгорания, при которых резко ухудшается атмосферный воздух. Руководство предприятия по этим фактам привлекается к административной ответственности – при повторном привлечении назначается штраф в 1,5 млн рублей.

«Чем больше предприятие будет нарушать – [будут приниматься меры] вплоть до приостановки. Сейчас мы ограничились предостережением в адрес главы на предмет того, что необходимо усилить контроль над эксплуатацией полигона», – объяснил Болотов.

Глава администрации Уфы Сергей Греков отметил, что на сегодняшний день возгорания на полигоне нет. Греков выразил уверенность, что подобного больше не повторится.


«Город берет на себя ответственность – это ваш полигон, чтобы мы больше историю с запахом от полигона не слышали. Я просто предупреждаю: если еще раз загорится полигон и пойдут жалобы – все руководство МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» уходит в отставку. Не могут работать, не хотят – значит пусть идут в отставку, у нас много людей, желающих работать», – подытожил глава Башкирии Радий Хабиров.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Теги: Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: