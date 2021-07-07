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Новое назначение в Башкирии

Новое назначение в Башкирии

10:35, 07 июл 2021

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров назначил 31-летнего Артура Аманбаева заместителем министра земельных и имущественных отношений. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Артур Аманбаев родился 12 апреля 1991 года в Уфе, в 2013 году закончил аграрный университет по специальности  «землеустройство». В 2019 году получил специальность по направлению «юриспруденция» в БашГУ, после прошел переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления при главе республики. 

Свою карьеру он начал в должности специалиста в МУП «Агентство землеустройства и архитектуры Уфимского района», после перешел в министерство, где в последние годы трудился в качестве начальника управления земельных отношений при ведомстве.

Удостоен чина государственного советника Башкирии 3 класса, награжден почетными грамотами и благодарностями. Женат, воспитывает сына. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: минземиущество Башкирии

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