Премьер-министр правительства Башкирии вошел в топ-лист богатейших чиновников России

18:11, 07 июл 2021

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров занял 13-е место в списке 100 богатейших госслужащих и депутатов России за 2020 год по версии Forbes.







Суммарный доход семьи второго человека во власти республики издание оценило в 1,27 млрд рублей – причем на заработок самого Назарова приходится только 4,7 млн рублей. Кроме того, в собственности у его семьи находится 693 объекта недвижимости – почти в два раза больше, чем у первой «десятки» самых богатых чиновников вместе взятых (364).

Стало известно также, что доход супруги Андрея Назарова за 2020 год составил 1,2 млрд рублей. В собственности у нее имеются сотни машиномест, земельные участки, коммерческая недвижимость и три элитных автомобиля: «Maybach 57S», «Bentley Bentayga» и «Mercedes-Benz ML 63 AMG».





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