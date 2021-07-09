Глава Башкирии Радий Хабиров опять перенес ужесточение антиковидных мер

11:50, 09 июл 2021

Глава Башкирии перенес ужесточение антиковидных мер с 12 на 26 июля. Об изменениях в указе о режиме повышенной готовности заявили в администрации Хабирова сегодня, 9 июля. Согласно информации, посещать рестораны, бары и прочие развлекательные заведения пока могут все желающие, даже не привитые от ковида (кроме тех организаций, где запреты уже действуют).







По заявлению чиновников, на такой шаг Хабиров пошел из-за просьбы предпринимателей.



— В соответствии с заключением Роспотребнадзора на обращение представителей делового сообщества к главе Башкортостана требование об обязательном наличии справки о прохождении вакцинации, в том числе первым компонентом, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР при посещении ресторанов и других учреждений социально-бытового профиля переносится, — сообщили в администрации Хабирова.



Кроме того, 19 июля предложено сделать выходным днем с сохранением зарплаты.

— Органам власти и иным учреждениям необходимо определить количество сотрудников, которые будут обеспечивать деятельность этих организаций в течение нерабочего дня, — добавили чиновники.

В то же время сохраняется требование к соблюдению мер предосторожности на массовых мероприятиях: если количество людей больше 200, его можно будет провести только с разрешения республиканских властей.

— Жителям необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе на площадях, в парках, скверах, аллеях, — заявили в пресс-службе Радия Хабирова.

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