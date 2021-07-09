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Депутаты хотят обязать жителей Башкирии самим заботиться о своем здоровье

Депутаты хотят обязать жителей Башкирии самим заботиться о своем здоровье

12:25, 09 июл 2021

В Государственном собрании — Курултае РБ предложили вписать в Конституцию ответственность за собственное здоровье. Подробнее об этом рассказал председатель Заксобрания Константин Толкачев.

По его словам, в документе может появиться положение о формировании в обществе культуры ответственного поведения граждан к своему здоровью. Он уверен, что усилий медиков недостаточно. Люди должны сами проходить диспансеризацию и заниматься спортом, избегая вредных привычек. Депутаты задумались об этом, обратив внимание на прививочную кампанию против COVID-19 в Башкирии.


— Низкие темпы вакцинации в период пандемии опасного вируса — довод в пользу того, что культура здоровьесбережения в нашем обществе пока не сформирована. Сделав прививку, человек гарантированно защищает себя от тяжелого течения болезни и помогает обществу сформировать коллективный иммунитет. Массовая вакцинация показывает ответственность граждан и зрелость общества, — сказал Константин Толкачев.
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Источник: proural.info

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